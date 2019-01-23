Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, пишет ТАСС.
Цены обнародованы накануне первой волны отключения федерального аналогового телевидения.
Как сообщается, за новые цифровые телевизоры придётся заплатить не менее 6,8 тысячи, приставки обойдутся минимум в 1 тысячу рублей.
Как отмечается, в рознице представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам.
В выборе устройств поможет специальный раздел на сайте РТРС. Также там можно проверить соответствие параметров телевизора цифровому стандарту.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поэтапный переход к цифровому телевидению начнётся в феврале 2019 года. Сообщалось, что малоимущие при переходе на цифровое телевидение с аналогового получат компенсацию за ТВ-приставки.
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