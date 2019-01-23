Названы самые опасные и безопасные для туристов-одиночек страны

Рейтинг составлялся на основе количества нападений и ограблений, а также других показателей.

Эксперты составили рейтинг стран, которые будут самыми опасными и безопасными для туристов-одиночек в 2019 году. Исследование опубликовано на сайте Solo Travel Safety Report 2019.

Рейтинг был составлен на основе опроса жителей 142 стран. Им задавали вопросы, насколько безопасно они себя чувствуют, когда прогуливаются ночью в одиночестве, доверяют ли они местной полиции и подвергались ли они ограблениям или нападениям.

Самыми безопасными странами признаны Сингапур, Норвегия, Исландия и Финляндия. Пятое место между собой поделили специальный административный район КНР Гонконг и неожиданный представитель бывшего советского пространства — Узбекистан. В десятку лучших также попали Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.

Топ-10 самых опасных для путешественников-одиночек стран возглавила Венесуэла. За ней следует Афганистан и Южный Судан. В десятку худших для путешествий стран также попали Габон, Либерия, Южно-Африканская Республика, Мексика, Доминиканская Республика, Ботсвана и Сьерра-Леоне.