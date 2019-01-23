Диверсант ВСУ сдался в плен в ДНР

Как отмечается, при виде ополченцев десантник сразу же вспомнил русский язык и стал кричать, что не хочет умирать.

Управление народной милиции ДНР сообщило о том, что на Мариупольском направлении диверсионная группа из четырёх человек пыталась приблизиться к позициям ополченцев, однако нарвалась на сигнальную мину.

В результате трое украинских военнослужащих бежали, бросив товарища.

В УНМ ДНР отметили, что украинский диверсант стал кричать, что сдаётся.

— Такие нынче украинские десантники, "бесстрашные и самоотверженные", впадающие в ступор от срабатывания сигнальной мины, — сказано в сообщении ведомства.

В результате представитель десантного подразделения ВСУ оказался в плену у ополченцев.

Ранее Лайф сообщал, что на минном поле в ДНР подорвались украинские диверсанты.