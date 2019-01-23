Диверсант ВСУ сдался в плен в ДНР

Управление народной милиции ДНР сообщило о том, что на Мариупольском направлении диверсионная группа из четырёх человек пыталась приблизиться к позициям ополченцев, однако нарвалась на сигнальную мину.
В результате трое украинских военнослужащих бежали, бросив товарища.
В УНМ ДНР отметили, что украинский диверсант стал кричать, что сдаётся.
— Такие нынче украинские десантники, "бесстрашные и самоотверженные", впадающие в ступор от срабатывания сигнальной мины, — сказано в сообщении ведомства.
В результате представитель десантного подразделения ВСУ оказался в плену у ополченцев.
Ранее Лайф сообщал, что на минном поле в ДНР подорвались украинские диверсанты.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени