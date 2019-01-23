Чемпионка мира по боксу вызвала Шнурова на ринг за стих про Волочкову

Фирузу Шарипову возмутил пост музыканта в "Инстаграме", и она предложила ему прочитать свою лирику после боя.

Чемпионка мира по боксу в лёгкой и полулёгкой весовых категориях Фируза Шарипова вызвала на ринг лидера группы "Ленинград", раскритиковав его стихотворение в адрес балерины Анастасии Волочковой. Об этом спортсменка написала в своём "инстаграме".

— Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведём несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете своё новое стихотворение, — написала Шарипова.

Спортсменка рассказала, что Волочкова приходила на её открытую тренировку и "произвела впечатление простого и открытого человека". По её словам, то, что она читает о балерине в СМИ, не соответствует действительности, и она не понимает, почему люди лезут в её личную жизнь.

Шарипова предложила каждому попробовать самим сесть на шпагат, прежде чем писать о Волочковой неприятные вещи.

Напомним, Шнуров посвятил стихотворение фирменному шпагату Волочковой, в котором высмеял поведение балерины. Она ответила Шнурову стихами, высмеяв его за развод и пьянство.