Чемпионка мира по боксу вызвала Шнурова на ринг за стих про Волочкову

Чемпионка мира по боксу в лёгкой и полулёгкой весовых категориях Фируза Шарипова вызвала на ринг лидера группы "Ленинград", раскритиковав его стихотворение в адрес балерины Анастасии Волочковой. Об этом спортсменка написала в своём "инстаграме".
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Всем привет! Анастасия Волочкова приходила на мою открытую тренировку перед первым боем и произвела впечатление простого и открытого человека. То, что я читаю о ней в СМИ, не соответствует действительности. Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек. При этом Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело. Люди наоборот должны радоваться и уважать такой труд, а они выступают с такими якобы юмористическими стихотворениями. Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии, Анастасия не маленькая девочка. Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение. . Ради интереса пусть обычный человек без подготовки просто возьмет и сядет на шпагат. Анастасия же всегда держит себя в хорошей форме. Люди, мне кажется, от скуки уже не знают, что сделать, и поэтому лезут в личную жизнь. Для меня тоже знакомо, когда люди, ничего не понимающие в этом виде спорта, мнят себя экспертами и пишут ужасные обидные комментарии. Эти чемпионы мира по комментариям в интернете просто ничего не добились в своей реальной жизни, не нужно воспринимать их всерьез. Я вообще предлагаю перед тем, как оставить комментарий, сначала представиться и рассказать, каких высот вы достигли, почему ваше мнение должно быть так ценно нам. @volochkova_art @shnurovs
— Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведём несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете своё новое стихотворение, — написала Шарипова.
Спортсменка рассказала, что Волочкова приходила на её открытую тренировку и "произвела впечатление простого и открытого человека". По её словам, то, что она читает о балерине в СМИ, не соответствует действительности, и она не понимает, почему люди лезут в её личную жизнь.
Шарипова предложила каждому попробовать самим сесть на шпагат, прежде чем писать о Волочковой неприятные вещи.
Напомним, Шнуров посвятил стихотворение фирменному шпагату Волочковой, в котором высмеял поведение балерины. Она ответила Шнурову стихами, высмеяв его за развод и пьянство.
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