Макет межпланетного корабля Starship Илона Маска разрушил ветер

По словам основателя и главы SpaceX, для ремонта аппарата понадобится несколько недель.

Макет космического корабля Starship, который построила компания Илона Маска SpaceX для межпланетных полётов, разрушился из-за сильного ветра на строящемся космодроме в американской деревне Бока-Чика.

— Ветер скоростью 50 миль в час разрушил крепления к блокам прошедшей ночью, и верхняя часть слетела. Для ремонта понадобится несколько недель, — сообщил Маск в "Твиттере".

Глава SpaceX показал космический корабль Starship для суборбитального полёта 11 января. Тогда компания завершила его установку на космодроме в Техасе. Предполагается, что корабль будет одновременно являться второй ступенью сверхтяжёлой ракеты-носителя Big Falcon Rocket. Макет сделан из нержавеющей стали.