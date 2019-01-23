Макет межпланетного корабля Starship Илона Маска разрушил ветер

Читайте также

Макет межпланетного корабля Starship Илона Маска разрушил ветер

714

Коллаж: © L!FE. Фото: © Twitter/Elon Musk/Facebook/Maria Pointer

По словам основателя и главы SpaceX, для ремонта аппарата понадобится несколько недель.

Макет космического корабля Starship, который построила компания Илона Маска SpaceX для межпланетных полётов, разрушился из-за сильного ветра на строящемся космодроме в американской деревне Бока-Чика.

— Ветер скоростью 50 миль в час разрушил крепления к блокам прошедшей ночью, и верхняя часть слетела. Для ремонта понадобится несколько недель, — сообщил Маск в "Твиттере".

Глава SpaceX показал космический корабль Starship для суборбитального полёта 11 января. Тогда компания завершила его установку на космодроме в Техасе. Предполагается, что корабль будет одновременно являться второй ступенью сверхтяжёлой ракеты-носителя Big Falcon Rocket. Макет сделан из нержавеющей стали.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×