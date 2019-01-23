На Украине некоторые "социальные" продукты подорожали на 542% за четыре года

Из перечисленных экспертом продуктов в цене за четыре года упала только гречка, и та лишь на 6%.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в посте в "Фейсбуке" сообщил о росте цен на некоторые "социальные" продукты питания на 542% за четыре года.

— По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка — на 6%, а цены на все другие социальные продукты взлетели с 58% до 542%, — написал эксперт.

Дорошенко отметил, что в 2014 году социальная корзина из 23 продуктов обходилась в 450 гривен. В декабре 2018 года покупатели за аналогичный набор должны были выложить в среднем 923 гривны.

— Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в 2 раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб — в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза, — сообщил глава Ассоциации поставщиков.

Ранее Дорошенко заявил, что рост экономики Украины в 2018 году составил около 3%