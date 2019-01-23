Путин заявил, что РФ и Турция привержены политическому урегулированию в Сирии

Российский лидер также отметил, что поддержание режима прекращения огня не должно идти в ущерб борьбы с террористами.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность Москвы и Анкары политическому урегулированию проблем в Сирии и сохранению её территориального единства. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Кремле.

— Увы, сформировать конституционный комитет до конца прошлого года не удалось. Но благодаря нашим усилиям заложена сбалансированная основа для запуска процесса политического урегулирования, — заявил российский лидер.

По словам Путина, в ходе встречи с Эрдоганом стороны обсудили вопросы, связанные с окончательной ликвидацией террористических группировок в САР. Лидеры согласились в том, что поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб борьбы с экстремистами — она должна быть продолжена.