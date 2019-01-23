Глава МВФ указала Порошенко на необходимость ускорить реформы на Украине

Лагард встретилась с лидером Незалежной и обсудила с ним последние экономические события и перспективы для страны.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи на полях в Давосе указала президенту Украины Петру Порошенко на необходимость ускорить реформы в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.

— Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, который необходим для повышения уровня жизни населения на устойчивой основе, — цитирует пресс-служба слова Лагард.

Она также отметила, что МВФ готов продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнёрами в процессе проведения реформ.

Как ранее писал Лайф, Пётр Порошенко сообщил, что МВФ одобрил кредит в 3,9 млрд долларов для Украины.