Путин о возможном выводе войск США из Сирии: Это будет позитивным шагом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, который пойдёт на пользу и самой САР, и близлежащим странам.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии 14 января. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро.

В свою очередь российская сторона неоднократно выражала сомнения в связи с тем, что американцы действительно выводят свой контингент из Арабской Республики. Директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что американские войска находились в Сирии в нарушение норм международного права, а также подчёркивал, что Россия проследит за сроками исполнения обещания, данного президентом США.