Путин: РФ и Турция обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба

Президент России отметил, что поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб борьбе с террористами.

Россия и Турция обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба. Об этом по итогам пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Были обсуждены вопросы, связанные с окончательной ликвидацией деятельности террористических группировок на сирийской территории. Поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб борьбе с террористами — она должна быть продолжена, — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Реджеп Эрдоган прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом. Приветствуя его сегодня, Владимир Путин отметил положительные результаты в отношениях России и Турции. Лайф ведёт трансляцию подведения итогов переговоров лидеров двух стран.