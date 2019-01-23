Путин заявил, что Россия поддерживает диалог сирийских властей с курдами

Москва считает, что такое сотрудничество будет способствовать национальному примирению в САР.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает налаживание диалога между официальным Дамаском и курдами. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Кремле.

— Такой диалог будет способствовать консолидации сирийского общества и национальному примирению, пойдёт на пользу не только Сирии, но и всем соседним государствам, — считает президент РФ.

Ранее Путин подтвердил приверженность Москвы и Анкары политическому урегулированию проблем в САР и сохранению её территориального единства. По словам президента РФ, российско-турецкими усилиями заложена сбалансированная основа для запуска процесса политического решения конфликта.