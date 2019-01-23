Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил Россию за операцию по спасению турецких моряков с судов, загоревшихся в Чёрном море. Об этом лидер страны сказал в Москве на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Хочу поблагодарить в лице господина Путина всех российских представителей, участвовавших в этом деле, — сказал Эрдоган.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с гибелью в Чёрном море граждан этой страны в ходе пожара на танкерах.

По последним данным, из воды достали тела десяти погибших моряков. Поиски ещё десяти продолжаются. Двенадцать человек были спасены.

Танкеры "Маэстро" и "Канди" загорелись 21 января, когда с одного на другой перегружали топливо неподалёку от Керченского пролива. Делали это прямо в открытом море. Произошёл взрыв.