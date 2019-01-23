Эрдоган об ИГИЛ в Сирии: Мы прекрасно знаем, кто их поддерживает

Президент Турции на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что знает, кто поддерживает террористов в Сирии.
— Единственная наша цель — борьба с террористическими группировками, очищение территории от этих элементов — в первую очередь от ИГИЛ*. Мы прекрасно знаем, кто их поддерживает, — заявил турецкий лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность Москвы и Анкары политическому урегулированию проблем в САР и сохранению её территориального единства. По словам главы государства, российско-турецкими усилиями заложена сбалансированная основа для запуска процесса политического решения конфликта.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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