Путин назвал конструктивной работу с США в Сирии против террористов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США конструктивно работают в Сирии в сфере борьбы с терроризмом. При этом он ещё раз напомнил, что войска США находятся в этой стране незаконно.

— Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Для нахождения их там нет оснований международно-правового характера. Нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения ООН, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Москве.

— Вместе с тем мы наладили конструктивную работу с американскими партнёрами по борьбе с террористами, в том числе в Сирии. Надеемся, что работа будет продолжаться, — добавил президент.