Путин рассчитывает на запуск "Турецкого потока" до конца года

Строительство морского участка газопровода было завершено в ноябре 2018 года, сейчас идут работы по укладке сухопутной части.

Президент России Владимир Путин ожидает, что запуск "Турецкого потока" будет осуществлён по плану — до конца нынешнего года. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Кремле.

— Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами, с тем чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года, — сказал российский лидер.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока". Планируется, что обе нитки газопровода — сухопутную и морскую — запустят уже в конце 2019 года, а с 2022-го получится отказаться от транзита через Украину.