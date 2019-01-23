Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя временным президентом страны

Лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, сообщает El Nacional.
— Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы, — заявил Гуайдо в ходе оппозиционного митинга в одном из районов Каракаса.
Издание отмечает, что Гуайдо был приведён к присяге.
Национальная ассамблея страны фактически исключена из процесса принятия решений, так как её контролируют политические противники венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Ранее венесуэльская оппозиция сообщила о первой жертве протестов в Каракасе.
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