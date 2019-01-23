Путин допустил запуск АЭС в Турции в 2023 году

По словам российского лидера, эту дату назвал Эрдоган, поскольку она совпадает с юбилеем республики.

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск атомной станции "Аккую", которая строится в Турции при помощи РФ, состоится в 2023 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

— По плану идёт реализация масштабного проекта по сооружению первой в Турции атомной электростанции "Аккую", продолжается строительство её первого энергоблока, который мы имеем в виду запустить в 2023 году, — сказал Путин.

По его словам, эту дату обозначил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, так как в 2023 году будет отмечаться вековой юбилей Турецкой Республики.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на запуск "Турецкого потока" до конца года.