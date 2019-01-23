Путин раскритиковал письмо постпредов Франции, Германии и Британии генсеку ООН

Президент РФ раскритиковал письмо, которое постпреды Франции, Германии и Британии направили генеральному секретарю ООН по поводу политического урегулирования в Сирии.

Глава государства рассказал, что в одном из пунктов послания они потребовали, чтобы спецпредставитель Де Мистура не одобрял заявления, которое в Женеве сделают гаранты Астанинского процесса.

— Для нас это было совершенно неожиданным. Мне даже трудно сейчас это комментировать, это обращение к генеральному секретарю со стороны наших партнёров, — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Россия наберётся терпения и продолжит сотрудничество и с этими партнёрами, хотя и непонятно, на чём основана такая их позиция.

— И у меня состоялись разговоры с коллегами из Франции и Германии. По линии МИД, мы надеемся, удастся выстроить работу таким образом, что уровень доверия будет восстановлен, — добавил президент.