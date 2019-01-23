Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом этой страны

Читайте также

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом этой страны

104

Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что признаёт спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном Белым домом.

— Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что лидер оппозиции и спикер парламента провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×