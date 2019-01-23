Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом этой страны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что признаёт спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном Белым домом.
— Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что лидер оппозиции и спикер парламента провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.
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