Путин: РФ и Турция выполнили свою часть работы по Конституционному комитету САР

По словам российского лидера, благодаря усилиям двух стран была заложена сбалансированная основа для запуска процесса политического урегулирования.

Россия и Турция выполнили свою часть работы по сирийскому Конституционному комитету. На заключительном этапе западные партнёры отказались принять её, посчитав незавершённой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Увы, сформировать конституционный комитет до конца прошлого года не удалось, но благодаря нашим усилиям заложена сбалансированная основа для запуска процесса политического урегулирования, — сообщил российский лидер.

Путин отметил, что Россия продолжит работу со странами Запада по формированию Конституционного комитета Сирии, и назвал претензии непонятными.

Сегодня в Москве прошли переговоры президентов России и Турции. Лайф ведёт трансляцию подведения итогов встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.