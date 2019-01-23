Впервые за 10 лет зафиксирована убыль населения России

Численность постоянного населения России в 2018 году сократилась впервые за 10 лет, говорится в отчёте, опубликованном на сайте Росстата.

Так, согласно статистике, 1 января 2018 года численность россиян составляла 146 миллионов 837 тысяч человек, а уже 1 января 2019 года она составляла 146 миллионов 793 тысячи человек, что приблизительно на 87 тысяч меньше.

Последний раз падение числа россиян фиксировалось лишь в 2008 году, после чего численность населения постоянно росла. Например, в 2017 году прирост составлял более 76 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Россия приближается к демографической яме из-за того, что в детородный возраст вступают родившиеся в 90-х годах прошлого столетия. Рождаемость тогда была на низком уровне из-за сложной ситуации в стране.