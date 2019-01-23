Путин заявил, что перемирие не должно мешать борьбе с терроризмом в Сирии

Читайте также

Путин заявил, что перемирие не должно мешать борьбе с терроризмом в Сирии

15

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Ранее российский лидер оценил работу США против боевиков в САР как продуктивную.

Президент России Владимир Путин заявил, что режим перемирия не должен мешать борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Исходим из того, что поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с террористами, она должна быть продолжена, — сказал Путин.

Ранее Путин назвал конструктивной работу с США в Сирии против террористов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×