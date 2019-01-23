Генсек ОАГ признал Гуайдо президентом Венесуэлы

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Генсек ОАГ признал Гуайдо президентом Венесуэлы

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Флаг Венесуэлы. Фото: © Flickr/Anyul Rivas

Ранее поддержку лидеру венесуэльской оппозиции выразил президент США Дональд Трамп.

Организация американских государств признаёт лидера оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом в "Твиттере" сообщил генеральный секретарь организации Луис Альмагро.

— Наши поздравления Гуайдо как президенту Венесуэлы. У него есть наше признание для того, чтобы начать возвращение страны к демократии, — написал Альмагро, выложив в посте видео с присяги, которую Гуайдо принёс на одной из площадей Каракаса.

Ранее лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку Гуайдо выразил президент США Дональд Трамп.

Лайф писал, что генсек ОАГ не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу.

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