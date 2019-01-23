Генсек ОАГ признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Ранее поддержку лидеру венесуэльской оппозиции выразил президент США Дональд Трамп.

Организация американских государств признаёт лидера оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом в "Твиттере" сообщил генеральный секретарь организации Луис Альмагро.

— Наши поздравления Гуайдо как президенту Венесуэлы. У него есть наше признание для того, чтобы начать возвращение страны к демократии, — написал Альмагро, выложив в посте видео с присяги, которую Гуайдо принёс на одной из площадей Каракаса.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 23 января 2019 г.

Ранее лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку Гуайдо выразил президент США Дональд Трамп.

Лайф писал, что генсек ОАГ не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу.