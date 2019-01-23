Горящие в Чёрном море танкеры вынесло течением в территориальные воды России

По причине того, что пять тысяч тонн сжиженного газа находилось на судах, спасатели до сих пор не могут справиться с огнём.

Горящие уже вторые сутки в Чёрном море танкеры вынесло течением в территориальные воды России, сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал Морской спасательной службы.

— Буквально несколько минут назад доложили: скорость дрейфа 0,9 узла — порядка 1,5 км/ч. Они уже вошли в российскую 12-мильную зону. Якорь не сорвало, надорвало, — сказал собеседник агентства.

Как ранее писал Лайф, в районе Керченского пролива до сих пор не могут справиться с огнём на полыхающих кораблях, так на них было почти пять тысяч тонн сжиженного газа.