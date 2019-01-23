Пилоты рассказали о действиях во время инцидента на рейсе Сургут – Москва

Пилоты самолёта "Аэрофлота", совершившего вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за попытки захвата самолёта одним из пассажиров, рассказали журналистам, как им удалось справиться с нештатной ситуацией.

— Человек обратился к одному из бортпроводников с информацией, что воздушное судно захвачено и потребовал направить его в сторону Афганистана <...> обещал применить оружие в случае невыполнения, — рассказал пилот "Аэрофлота" в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал RT.

В этот момент лётчики начали сбор данных по запасным аэродромам, передали информацию о пассажире в центр управления полётов авиакомпании и получили рекомендации о том, что не следует пытаться самим задержать пассажира.

После этого экипажу удалось убедить нарушителя, что самолёту не хватит топлива, чтобы долететь до нужного места, поэтому придётся совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки. На земле "захватчик" был задержан правоохранительными органами.

Напомним, 22 января один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. Пилоты развернули машину и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы.