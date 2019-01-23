Путин заявил, что РФ и Турция согласуют с Ираном дату нового саммита по Сирии

По словам российского лидера, подобные мероприятия, уже проходившие в рамках Астанинского процесса, весьма полезны.

Президент Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой сообщил, что в ближайшее время в России пройдёт трёхсторонний саммит Россия — Турция — Иран по Сирии.

По словам российского лидера, регулярные встречи с Эрдоганом дают хорошие результаты в практической работе. Путин выделил российско-турецко-иранские саммиты в рамках Астанинского процесса, назвав их "весьма полезными".

— Мы договорились организовать в ближайшее время очередной такой саммит в России. С господином президентом мы в целом договорились уже о месте и его примерной дате. Нам нужно будет согласовать ещё с иранскими партнерами, — заявил Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что перемирие не должно мешать борьбе с терроризмом в Сирии.