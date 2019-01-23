Эрдоган рассчитывает, что Турцию в 2019 году посетит более 6 млн россиян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Москву заявил, что Анкара рассчитывает принять в 2019 году более шести млн российских туристов и побить уже установленный рекорд по турпотоку.

— В прошлом году Турцию посетило чуть менее шести млн туристов из России. В 2019 году мы ожидаем, что нашу страну посетит более шести млн российских туристов, — отметил он на пресс-конференции.

Ранее в ходе переговоров с Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил положительные результаты в отношениях Москвы и Анкары — рост товарооборота и увеличение числа российских туристов в Турции в прошлом году на 30%.