СМИ узнали о шести погибших в ходе протестов в Венесуэле

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СМИ узнали о шести погибших в ходе протестов в Венесуэле

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Фото © Twitter/Jorge Fernández‏ 

Как минимум двое человек погибли в столице штата Тачира, городе Сан-Кристобаль после того, как полиция открыла огонь по протестующим против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт портал National.

Также сообщается, что ещё 16 пострадавших были доставлены в региональный медицинский центр, двое из которых получили пулевые ранения.

Кроме того, согласно информации депутата оппозиционной Национальной ассамблеи Фредди Суперлано, в городе Баринас, столице одноимённого штата, подконтрольные правительству сотрудники Нацгвардии открыли огонь по протестующим. По неподтверждённым данным, погибли четыре человека, ещё около 20 были ранены.

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