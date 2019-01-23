СМИ узнали о шести погибших в ходе протестов в Венесуэле

Как минимум двое человек погибли в столице штата Тачира, городе Сан-Кристобаль после того, как полиция открыла огонь по протестующим против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт портал National.
Также сообщается, что ещё 16 пострадавших были доставлены в региональный медицинский центр, двое из которых получили пулевые ранения.
Кроме того, согласно информации депутата оппозиционной Национальной ассамблеи Фредди Суперлано, в городе Баринас, столице одноимённого штата, подконтрольные правительству сотрудники Нацгвардии открыли огонь по протестующим. По неподтверждённым данным, погибли четыре человека, ещё около 20 были ранены.
#23E situación muy compleja en la Av. 23 de Enero de Barinas. La GN está haciendo de las suyas. ¡No más muertos! ¡Basta ya! pic.twitter.com/z35jSXRvct— Jorge Fernández (@jorgeLFR) 23 января 2019 г.
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