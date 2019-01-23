В Совфеде заявили о "бесцеремонном вмешательстве" США в дела Венесуэлы

Константин Косачёв подчеркнул, что всё, что происходит в Венесуэле, — это сугубо внутренние дела этого государства, и народ страны нужно поддерживать развитием сотрудничества, а не блокадой и санкциями.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что США предпринимают попытки бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Венесуэле.

— ... вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа, — это прямое и бесцеремонное вмешательство в её внутренние дела, — цитирует политика РИА "Новости".

Косачёв также напомнил о негативных последствиях вмешательства США в политику других государств: Ливии, Ирака, Сирии.

— Венесуэла — в этом ряду, — отметил сенатор.

Напомним, ранее на митинге в Каракасе лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны. Это заявление уже поддержали в США — президент Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео призвали Николаса Мадуро передать власть Гуайдо.