В Совфеде заявили о "бесцеремонном вмешательстве" США в дела Венесуэлы

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что США предпринимают попытки бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Венесуэле.
— ... вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа, — это прямое и бесцеремонное вмешательство в её внутренние дела, — цитирует политика РИА "Новости".
Косачёв также напомнил о негативных последствиях вмешательства США в политику других государств: Ливии, Ирака, Сирии.
— Венесуэла — в этом ряду, — отметил сенатор.
Напомним, ранее на митинге в Каракасе лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны. Это заявление уже поддержали в США — президент Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео призвали Николаса Мадуро передать власть Гуайдо.
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