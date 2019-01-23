Instagram убрал "галочку" подлинности со странички Мадуро

Читайте также

Instagram убрал "галочку" подлинности со странички Мадуро

474

Скриншот сайта instagram.com

Ряд СМИ заметил, что социальная сеть "Инстаграм" лишила официальную страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро статуса верифицированной (подтверждённой).

<p>Скриншот сайта instagram.com</p>

Кроме того, на его страничке в "Фейсбуке" также отсутствует подтверждение подлинности аккаунта, в отличие от "Твиттера", где он по-прежнему верифицирован.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали кандидатуру Гуайдо в качестве временного главы Венесуэлы.

После этого с обращением к нации выступил Николас Мадуро и объявил о разрыве дипотношений с США.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×