Instagram убрал "галочку" подлинности со странички Мадуро

Ряд СМИ заметил, что социальная сеть "Инстаграм" лишила официальную страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро статуса верифицированной (подтверждённой).

Кроме того, на его страничке в "Фейсбуке" также отсутствует подтверждение подлинности аккаунта, в отличие от "Твиттера", где он по-прежнему верифицирован.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали кандидатуру Гуайдо в качестве временного главы Венесуэлы.

После этого с обращением к нации выступил Николас Мадуро и объявил о разрыве дипотношений с США.