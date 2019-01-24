Провозгласивший себя главой Венесуэлы Гуайдо отказался разрывать отношения с США

Лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашённый и. о. президента Хуан Гуайдо ответил на слова Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США и заявил, что Венесуэла сохранит все международные связи.

— Официально заявляю, что мы суверенная нация и будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира. Мы остаёмся решительными в восстановлении конституционного порядка, — написал он в своём твиттере в подписи к опубликованному пресс-релизу для дипмиссий в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.