На МКАД произошло два ДТП с участием 10 машин, есть пострадавшие

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На МКАД произошло два ДТП с участием 10 машин, есть пострадавшие

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Два дорожно-транспортных происшествия произошли в восточной части МКАД из-за сложных дорожных условий, передаёт ТАСС.

— Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне 103-го км МКАД. В результате этой аварии никто не пострадал, — говорится в сообщении о первой аварии.

По информации журналистов, второе ДТП произошло уже на внутренней стороне 105-го километра МКАД, где столкнулись ещё четыре автомобиля, в результате чего пострадал один человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее центр организации дорожного движения призвал водителей быть более аккуратными на московских дорогах из-за плохой видимости и гололёда.

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