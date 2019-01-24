Саакашвили назвал безвизовый режим инструментом для уничтожения Украины

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вкупе с условиями, которые создали киевские власти, приводит к тому, что украинцы массово эмигрируют. Об этом в среду заявил экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

— Безвиз — это, конечно, для людей положительно, но в условиях того, что они (власть) сделали, — это прямой инструмент для уничтожения Украины, — заявил Саакашвили в "Фейсбуке".

По его словам, за счёт Украины и украинцев сейчас развивается Польша, куда уезжает большинство граждан Незалежной.

— Польша решила для себя демографическую проблему, очень быстро развивается за счёт Украины и Грузии. Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо, — отметил Саакашвили.

Ранее на Украине называли число граждан, работающих за рубежом: на постоянной основе за границей трудятся около 3,2 миллиона украинцев, а периодически туда уезжают на заработки 7–9 миллионов. Большая часть трудовых мигрантов работает в Польше.