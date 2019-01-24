Пять человек погибли во время ограбления банка во Флориде

Как минимум пять человек погибли во время ограбления банка Suntrust в городе Себринг, штат Флорида, об этом заявил глава региональной полиции Карл Хоглунд, передаёт CNN.

— Мы понесли значительную потерю от рук преступника, совершающего бессмысленное преступление, — сказал Хоглунд.

По информации журналистов, 21-летний местный житель по имени Зефен Ксавьер с оружием ворвался в отделение банка и приказал всем лечь на пол, после чего открыл огонь по лежащим людям. В этот момент в двери банка пытался войти человек, однако они были закрыты, а через стены были слышны громкие хлопки, поэтому он позвонил в полицию.

Прибывшие на место силы правопорядка пытались убедить преступника сдаться, однако он отказался идти на переговоры с полицией, после чего было принято решение начать штурм здания. Сообщается, что, когда группа спецназа проникла внутрь и обнаружила стрелка, он решил сдаться.

Полиция приступила к расследованию случившегося, в качестве одной из версий рассматривается попытка ограбления.