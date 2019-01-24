В Москве жильцы дома выломали пандус для ребёнка-инвалида

Следователи в Москве проводят проверку сообщений о том, что жители одного из столичных домов выломали пандус, установленный для ребёнка-инвалида.

По данным ГСУ СК РФ, инцидент произошёл на улице Авиамоторной, где живёт семья с ребёнком-инвалидом. По некоторым данным, недовольные соседи выломали откидной пандус, который в подъезде установила управляющая компания.

Также сообщается о бездействии сотрудников правоохранительных органов, к которым родители обратилась за помощью.