Хоккеист российского клуба сломал ногу судье во время матча

Один из двух главных арбитров матча регулярного чемпионата КХЛ между подольским "Витязем" и нижегородским "Торпедо" — Эдуард Одиньш — был госпитализирован с переломом ноги после столкновения с игроком, сообщает пресс-служба КХЛ.

— Одиньш получил тяжёлую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай, — приводит пресс-служба слова его коллеги, судьи Алексея Анисимова.

Также сообщается, что пострадавший судья был доставлен в одну из больниц Подольска, где у него диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.