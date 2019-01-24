Ким Чен Ыну передали письмо от Трампа

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну передали личное письмо от президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
— Приняв столь замечательное личное послание Дональда Трампа, верховный руководитель выразил большое удовлетворение, — говорится в сообщении.
Кроме того, северокорейский лидер остался доволен результатами переговоров, которые провёл в Вашингтоне представитель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.
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