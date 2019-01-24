Ким Чен Ыну передали письмо от Трампа

Читайте также

Ким Чен Ыну передали письмо от Трампа

6

Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Северокорейский лидер также наметил задачи по подготовке ко второму саммиту КНДР — США.

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну передали личное письмо от президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

— Приняв столь замечательное личное послание Дональда Трампа, верховный руководитель выразил большое удовлетворение, — говорится в сообщении.

Кроме того, северокорейский лидер остался доволен результатами переговоров, которые провёл в Вашингтоне представитель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×