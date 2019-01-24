Российские дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Жукова

Российские дипломаты посетили в нью-йоркском следственном изоляторе россиянина Александра Жукова, которого США обвиняют в сговоре с целью компьютерного мошенничества.

— В ходе беседы с консульскими сотрудниками россиянин отметил, что у него есть возможность поддерживать связь с родными в России. Защищать интересы российского гражданина в суде будет нанятый им адвокат. Претензий к условиям своего содержания под стражей не имеет, — говорится в сообщении Генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Напомним, в январе Болгария выдала США подозреваемого в интернет-мошенничестве россиянина Жукова. По данным американских властей, он вместе с пятью соотечественниками и двумя гражданами Казахстана несколько лет подряд притворялся менеджером рекламного бизнеса и брал с клиентов деньги за фейковые просмотры.