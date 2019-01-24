Захарова: События в Венесуэле показывают отношение Запада к суверенитету стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала события в Венесуэле, отметив, что эта ситуация показывает реальное отношение Запада к суверенитету государств.

— На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

При этом в США призвали Мадуро уйти с поста и пригрозили "всеми возможными вариантами действий", если он не передаст власть мирным путём.