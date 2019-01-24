Боевой робот "Уран-9" принят на вооружение ВС РФ

Роботизированный многофункциональный боевой комплекс "Уран-9" принят на вооружение армией России, заявил глава концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.
— Сейчас завершается производство первой серийной партии. Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов, — приводит его слова агентство РИА "Новости".
Он также отметил, что комплексы "Уран" хорошо проявили себя в Сирии, а их пребывание там позволило выявить все слабые и сильные места новой машины.
Ранее Лайф сообщал, что было опубликовано видео испытаний боевых многофункциональных комплексов "Уран-9".
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