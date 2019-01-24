ЕС призвал провести в Венесуэле свободные выборы

Евросоюз призвал начать в Венесуэле политический процесс, который приведёт к свободным выборам. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Она отметила, что ЕС поддерживает Национальную ассамблею как демократически избранный институт, а также призывает соблюдать права и свободы всех членов парламента, в том числе спикера Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.

В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.