"Греются кирпичами". Эксперт рассказал о жизни украинцев с высокими тарифами

После роста на 17% тарифов на отопление жители Украины не могут оплачивать коммунальные услуги, при этом ситуация сложная даже в благополучном Киеве. Об этом заявил глава украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он рассказал, что в ноябре за услуги ЖКХ не заплатило более половины жителей страны. По мнению эксперта, вскоре ситуация может сложиться так, что граждане перестанут платить совсем, будут сами устанавливать колонки или греться при помощи газовой плиты.

— Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют кухню и ближайшую комнату, — отметил Сергиенко.