Россия заключила первый международный контракт на поставку автоматов АК-12

Российский концерн "Калашников" заключил первый международный контракт на поставку партии новых автоматов АК-12 в Армению, сообщил гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

— Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют их в деле и, надеемся, продолжат закупать, — сказал он в интервью РИА "Новости".

Он также отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры со всеми российскими ведомствами о поставках нового оружия, однако о переходе на АК-12 в качестве основного оружия речь пока не идёт, хотя автомат уже поставляется в российские войска.

Ранее Лайф сообщал, что боевой робот "Уран-9" принят на вооружение Российской армией.