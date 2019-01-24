Основатель Alibaba рассказал о самой страшной "болезни" в истории человечества

Китайский миллиардер Джек Ма, основатель компании Alibaba, выступая на экономическом форуме в Давосе, сказал, что есть в мире неизлечимые "болезни", которые намного страшнее рака.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос ведущей о том, на какие качества своих сотрудников он обращает внимание.

— Я нанимаю людей, которые умнее меня. Тех, кто через четыре-пять лет могли бы быть моими начальниками. Если вы глупы — это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас вылечить нельзя, — заявил он.

Он также рассказал, что нанимает на работу тех, кто нравится ему как личность, а в процессе работы ему нравятся оптимистичные люди, которые не сдаются и готовы идти до конца при любых сложностях, не жалуясь на обстоятельства. В конце он добавил, что для успеха людям стоит в первую очередь искать недочёты в своей работе, а не обвинять окружающих.

Ранее Лайф сообщал, что Джек Ма собирается уйти на пенсию в сентябре 2019 года.