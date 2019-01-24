Власти Южно-Сахалинска сообщили об эвакуации ряда школ

Жителей города призывают не паниковать и не распространять недостоверную информацию.

Утром 24 января в ряде школ Южно-Сахалинска прошла эвакуация в связи с сообщениями об угрозах. Занятия второй смены отменены в 19 общеобразовательных учреждениях.

— Образовательный процесс остановлен. Старшеклассники отправлены по домам, а родителей детей, обучающихся в среднем и младшем звеньях, попросили забрать их, — говорится в сообщении администрации города.

Тех школьников, кого родственники не смогли оперативно забрать домой, разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов.

По данным "Интерфакса", подобная ситуация и в Хабаровске — там эвакуировали городскую администрацию, несколько школ и детскую больницу.

Напомним, ранее подобные сообщения поступили в учреждения Петропавловска-Камчатского и Владивостока. Они оказались ложными.