СМИ сообщили о 16 погибших во время протестов в Венесуэле

Число жертв в ходе столкновений протестующих с силами правопорядка в Венесуэле возросло до 16 человек, сообщает портал El Pitazo.
Отмечается, что жертвы были зарегистрированы в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице Венесуэлы Каракасе, у всех были обнаружены пулевые ранения. Точных данных о количестве раненых не приводится. По предварительным данным, 18 человек с пулевыми ранениями обратились за помощью к медикам.
Также исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро в "Твиттере" сообщил, что в ходе беспорядков было задержано 152 человека.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Венесуэлы не признают в качестве президента страны самопровозглашённого Хуана Гуайдо.
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