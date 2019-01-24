СМИ сообщили о 16 погибших во время протестов в Венесуэле

Число жертв в ходе столкновений протестующих с силами правопорядка в Венесуэле возросло до 16 человек, сообщает портал El Pitazo.

Отмечается, что жертвы были зарегистрированы в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице Венесуэлы Каракасе, у всех были обнаружены пулевые ранения. Точных данных о количестве раненых не приводится. По предварительным данным, 18 человек с пулевыми ранениями обратились за помощью к медикам.

Также исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро в "Твиттере" сообщил, что в ходе беспорядков было задержано 152 человека.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Венесуэлы не признают в качестве президента страны самопровозглашённого Хуана Гуайдо.