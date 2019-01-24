СК проверяет информацию об уроке "в грубой форме" в приморской школе

Следователи проводят проверку после сообщений об уроке "в грубой форме" в одной из школ Приморья. Об этом говорится в сообщении краевого СУ СК РФ.

— Проводится доследственная проверка по сообщению в СМИ сведений о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками 5–7 классов, — говорится в сообщении.

Изначально сообщение встревоженных матерей появилось в соцсетях, где они рассказали, что для школьников устроили "лекцию по понятиям", где якобы выступали местные криминальные авторитеты. При этом власти района заявили, что ничего подобного не было и на самом деле речь шла о конфликте двух школьников.