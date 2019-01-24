"Больше, чем когда-либо". Марадона поддержал Николаса Мадуро

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона опубликовал в "Инстаграме" слова поддержки президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне многотысячных протестов в стране.

— Я не поменяюсь. Сегодня я больше, чем когда-либо, с президентом Николасом Мадуро. Венесуэлой правит народ, — заявил аргентинец.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.