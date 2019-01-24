"Живот убрать, пальцы удлинить". Трампа уличили в использовании фотошопа

Команда президента США Дональда Трампа публикует на официальных страницах в социальных сетях отредактированные снимки, на которых он выглядит значительно лучше, чем в жизни, сообщает BBC News.

При помощи фоторедакторов американскому лидеру выравнивают морщины, цвет лица, убирают живот, лишнюю кожу на шее, поправляют костюм и причёску и даже удлиняют пальцы рук, над которыми периодически шутят едкие комментаторы в соцсетях, заявляя о "маленьких ручках" президента.

Внешнему виду президента США доставалось и похуже. Недавно разгорелся скандал, закончившийся увольнением редактора телеканала Q13, который намеренно исказил цвета на записи речи президента, сделав его неестественно жёлтым, с большим ртом, а также "зациклил" момент, когда президент облизывает губы, и выпустил это в эфир.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп опубликовал зарифмованный лозунг о необходимости строительства стены на границе с Мексикой.