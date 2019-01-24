Глава Читы объяснил уход с поста личными обстоятельствами

Глава Читы, председатель Гордумы Анатолий Михалёв официально объявил об отставке по личным причинам.

— В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку, <...> в городе будет порядок, исполнение обязанностей возложено на первого заместителя (Андрея Ядрищенского), — цитирует Михалёва ТАСС.

Анатолий Михалёв возглавлял Администрацию города Читы с 2001 по 2014 год. В 2014-м он был избран председателем Гордумы. Накануне стало известно, что Михалёв подал заявление об отставке по собственному желанию.